Перекрытие центра Петербурга во время январских протестов не оплачивалось из бюджета города

Депутат Заксобрания Борис Вишневский получил от губернатора Александра Беглова ответ на запрос о перекрытии улиц в центре Петербурга перед акциями протеста 23 и 31 января, сканы документов Вишневский опубликовал в соцсетях.

В своем ответе Беглов сообщил, что перекрытие центральных улиц города оплачивалось не из средств городского бюджета.

"В таком случае, хотелось бы понять, кто за это платил. Готовлю повторный запрос", - заключил Вишневский.

Парламентарий спрашивал о перекрытии улиц накануне акций, 22 и 30 января. Однако Беглов в своем ответе говорит только о перекрытии непосредственно в день митингов, 23 и 31 января.

Губернатор заявил, что решение об "ограничительных мероприятиях на центральных улицах" Петербурга и закрытии отдельных станций метро – совместное решение Смольного, управления МВД по Петербургу и городского управления Росгвардии. Решение было принято с учетом информации "об осложнении обстановки" в центре города "в связи со скоплением значительного количества граждан", исходя из "необходимости соблюдения баланса частных и публичных интересов, предупреждения и предотвращения нарушений общественного порядка и безопасности, а также обеспечения защиты жизни и здоровья жителей" Петербурга.

Ранее Вишневский получил ответ на еще один подобный запрос – из-за перекрытия Невского проспекта 6 февраля, когда штаб Навального уже объявил о решении приостановить акции протеста, и никаких масштабных мероприятий не планировалось. В ГУ МВД по Петербургу депутату сообщили, что решили перекрыть Невский из-за возможных "массовых беспорядков" и "публичных мероприятий провокационного характера". При этом ранее МВД на запросы журналистов, в том числе ЗАКС.Ру, заявляло, что к перекрытию проспекта отношения не имеет.

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