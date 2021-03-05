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12:58

Перекрытие центра Петербурга во время январских протестов не оплачивалось из бюджета города

фото ЗакС политика Перекрытие центра Петербурга во время январских протестов не оплачивалось из бюджета города

Депутат Заксобрания Борис Вишневский получил от губернатора Александра Беглова ответ на запрос о перекрытии улиц в центре Петербурга перед акциями протеста 23 и 31 января, сканы документов Вишневский опубликовал в соцсетях.

В своем ответе Беглов сообщил, что перекрытие центральных улиц города оплачивалось не из средств городского бюджета.

"В таком случае, хотелось бы понять, кто за это платил. Готовлю повторный запрос", - заключил Вишневский.

Парламентарий спрашивал о перекрытии улиц накануне акций, 22 и 30 января. Однако Беглов в своем ответе говорит только о перекрытии непосредственно в день митингов, 23 и 31 января.

Губернатор заявил, что решение об "ограничительных мероприятиях на центральных улицах" Петербурга и закрытии отдельных станций метро – совместное решение Смольного, управления МВД по Петербургу и городского управления Росгвардии. Решение было принято с учетом информации "об осложнении обстановки" в центре города "в связи со скоплением значительного количества граждан", исходя из "необходимости соблюдения баланса частных и публичных интересов, предупреждения и предотвращения нарушений общественного порядка и безопасности, а также обеспечения защиты жизни и здоровья жителей" Петербурга.

Ранее Вишневский получил ответ на еще один подобный запрос – из-за перекрытия Невского проспекта 6 февраля, когда штаб Навального уже объявил о решении приостановить акции протеста, и никаких масштабных мероприятий не планировалось. В ГУ МВД по Петербургу депутату сообщили, что решили перекрыть Невский из-за возможных "массовых беспорядков" и "публичных мероприятий провокационного характера". При этом ранее МВД на запросы журналистов, в том числе ЗАКС.Ру, заявляло, что к перекрытию проспекта отношения не имеет.


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