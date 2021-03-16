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16 марта, 20:27

"К негативной реакции отношусь с пониманием": В Петербурге открылась выставка Евгении Васильевой

фото ЗакС политика "К негативной реакции отношусь с пониманием": В Петербурге открылась выставка Евгении Васильевой

Бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева на открытии своей выставки "Весна" в музее Академии художеств заявила, что спокойно относится к негативной реакции в свой адрес, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

— В истории искусств было много примеров негативной реакции на творчество художников, которые впоследствии были признаны в качестве серьезных фигур в области искусств. Поэтому к этому я отношусь нормально, с пониманием, и никакой негативной реакции в ответ у меня нет, — сказала Васильева, отвечая на вопросы журналистов.

Выставка открылась в гипсовом зале музея. Ранее у входа в него собрались студенты и сотрудники Академии художеств с портретами известных художников, выступая против проведения выставки. Оставшийся до конца пресс-конференции пикетчик отказался комментировать творчество Васильевой, а на вопрос, что заставило его прийти сегодня, лишь показал на портрет художника Ильи Репина, который держал в руках.

На выставке Васильевой в музее академии представлены живопись, цифровые коллажи, скульптуры — например, из серии "Голод", выполненные "в сюрреалистическом ключе, дают зрителю безграничную возможность для широкого толкования смыслов, заложенных художником".

Студенты, преподаватели и ректор академии Семен Михайловский резко раскритиковали выставку экс-чиновницы. Михайловский заявил, что выступает против "подобных проектов с участием одиозных персонажей, дискредитирующих как современное искусство, так и уважаемые институции", и сравнил ситуацию с рассказом о коне, которого ввел в сенат римский император Калигула.

Евгения Васильева в мае 2015 года была приговорена к пяти годам колонии общего режима за мошенничество: следствие считало, что сообщники с ней во главе через структуры "Оборонсервиса" и ряд частных фирм продавали объекты Минобороны по заниженным ценам. В августе того же 2015 года суд удовлетворил ходатайство о ее условно-досрочном освобождении.

 



фото: Константин Леньков

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