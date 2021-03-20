Главу штаба Навального в Хабаровске отправили под домашний арест по "дадинской" статье

Центральный суд Хабаровска отправил под домашний арест координатора местного штаба Навального Алексея Ворсина до 16 мая, передает "ОВД-Инфо".

Активисту вменяют нарушение "дадинской" статьи – ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга). Накануне, 19 марта, к Ворсину пришли с обыском, его задержали и увезли на допрос в Следственный комитет. Хабаровский активист Валентин Квашников утверждает, что видел на лице Ворсина многочисленные ссадины и гематомы.

После протестов 23 и 31 января в разных городах России были возбуждены дела по ст. 212.1 УК РФ в отношении ряда активистов. В том числе – в отношении Квашникова, оно вскоре было прекращено. Также фигурантами таких дел стали житель Красноярска Павел Хохлов и активистка из Новосибирска Яны Дробноход. Дело последней прекратили, назначив ей судебный штраф в 40 тысяч рублей.