Координатор курганского штаба Навального вышел из спецприёмника после 60 суток ареста

Глава курганского штаба Алексея Навального Алексей Шварц освободился после 60 суток административного ареста, проинформировали соратники активиста в своём Telegram-канале.

Последние 30 дней Шварц находился в спецприёмнике за вовлечение несовершеннолетней девушки в протестное мероприятие (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). 20 февраля в отделе полиции №3 состоялось заседание суда, прошедшее по видеосвязи, в ходе которого адвокат молодого человека Яков Сидоров не смог передать судье заявленные ходатайства.

До этого ещё 30 суток Шварц получил за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) из-за акции в поддержку Навального, прошедшей 23 января.

Добавим также, что курганскому активисту, пикетировавшему в поддержку пребывающего под арестом Шварца, назначили обязательные работы.