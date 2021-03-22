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10:25

Координатор курганского штаба Навального вышел из спецприёмника после 60 суток ареста

фото ЗакС политика Координатор курганского штаба Навального вышел из спецприёмника после 60 суток ареста

Глава курганского штаба Алексея Навального Алексей Шварц освободился после 60 суток административного ареста, проинформировали соратники активиста в своём Telegram-канале.

Последние 30 дней Шварц находился в спецприёмнике за вовлечение несовершеннолетней девушки в протестное мероприятие (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). 20 февраля в отделе полиции №3 состоялось заседание суда, прошедшее по видеосвязи, в ходе которого адвокат молодого человека Яков Сидоров не смог передать судье заявленные ходатайства.

До этого ещё 30 суток Шварц получил за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) из-за акции в поддержку Навального, прошедшей 23 января.

Добавим также, что курганскому активисту, пикетировавшему в поддержку пребывающего под арестом Шварца, назначили обязательные работы.

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