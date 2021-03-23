"МВД выполнило внутренние процедуры": Песков - об инциденте с Маргаритой Юдиной

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков уклонился от развернутых оценок действий полицейского руководства, которое не смогло выяснить, кто именно из сотрудников пнул ногой в живот петербурженку Маргариту Юдину на акции протеста 23 января. Такого рода комментарии он делегировал непосредственно силовикам.

"Это единичные инциденты, и, собственно, МВД выполнило внутренние процедуры", - добавил чиновник, которого цитирует "Интерфакс".

Что же касается работы деятельности ведомства в целом, то, по словам Пескова, президент Владимир Путин дал ей "исчерпывающую оценку" на недавней коллегии МВД.

Напомним, что Маргарита Юдина после удара от полицейского получила травмы и, поправившись, при помощи адвокатов стала добиваться справедливости. Полицейские ограничились личными извинениями перед ней. Реплика "забрало запотело" в качестве извинения стала мемом.