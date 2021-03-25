Макаров готов идти в Госдуму, если поступит соответствующий "приказ"

Спикер Законодательного собрания Петербурга и лидер регионального отделения "Единой России" Вячеслав Макаров прокомментировал "Фонтанке" слова губернатора города Александра Беглова о желании видеть депутата в Государственной Думе. Макаров заявил, что готов выполнять "приказы" партии:

- Партийная дисциплина сродни армейской. Если соответствующий приказ поступит, то он будет выполнен. Пока идет этап предварительных разговоров и согласований.

Напомним, Беглов ранее 25 марта заявил, что Макаров является "тяжеловесом" и мог бы помочь Петербургу, если бы стал депутатом Госдумы. Сам спикер накануне напрямую не ответил журналистам, собирается ли он идти в федеральный парламент. При этом, в декабре 2020 года Макаров уверенно говорил, что не собирается в Госдуму.

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