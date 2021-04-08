ГИК выбрал ответственные за выборы в Госдуму избиркомы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 8 апреля выбрала территориальные избиркомы, на которые можно возложить полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы 2021 года. Предложение направят в Центральную избирательную комиссию - она примет окончательное решение, сообщила глава Горизбиркома Наталья Чечина.

Член ГИК Алла Егорова озвучила на заседании предложение городской комиссии. По ее словам, ответственной за округ 211 планируется сделать ТИК №53, за округ 212 - ТИК №8, за округ 213 - ТИК №35, за округ 214 - ТИК №4, за округ 215 - ТИК №28, за округ 216 - ТИК №16, 217 - ТИК №29, 218 - ТИК №19.

Член Горизбиркома от Партии роста Алексей Березин отметил, что предлагаемое решение ничем не мотивировано. По его мнению, не ясно, почему именно на эти территориальные избиркомы надо возложить полномочия ОИК. Березин добавил, что составы шести из восьми предложенных ТИК не известны - полномочия действующих членов 30 комиссий из 64 скоро заканчиваются и Горизбирком до 24 апреля должен сформировать новые составы ТИКов.

Также Березин предложил сделать ответственным за 217 округ не территориальный избирком №29, а №60. Член ГИК напомнил, что к ТИК №29 Горизбирком неоднократно предъявлял претензии и призвал работу комиссии неудовлетворительной. А в ТИК №60 работают опытные люди, которые справятся с организацией выборов в Государственную Думу, считает Березин. Его поддержала член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская, но не согласились ряд других членов Горизбиркома. В частности, член ГИК Дмитрий Краснянский напомнил, что окончательное решение все же будет принимать ЦИК.

Член Горизбиркома Олег Зацепа отметил, что ГИК может предположить - состав ТИК №29 как раз и изменится при формировании нового. Также он заявил, что при определении окружных комиссий нельзя отталкиваться от желания определенного кандидата в депутаты.

- Я считаю приниципально пророчным путь определения окружной комиссии исходя из интересов неких предполагаемых кандидатов, а, мне сдается, что поправка целью имеет именно это, - сказал Зацепа.

Сейчас депутатом по округу 217 является представитель "Единой России" Михаил Романов, на выборах в 2016 году он по количеству голосов обошел Оксану Дмитриеву от Партии роста, которая до этого была депутатом Госдумы нескольких созывов. В 2021 году Дмитриева снова намерена баллотироваться в федеральный парламент по 217 округу от Партии роста.

За поправку представителя Партии роста в ГИКе Березина проголосовали только два человека: он сам и Покровская. Большинство членов Горизбиркома отдали свои голоса "против".

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