Глава петербургской налоговой отчитался о помощи бизнесу и сборе налогов

Руководитель УФНС по Петербургу Александр Гнедых рассказал депутатам Законодательного собрания об успехах налоговой службы в 2020 году: бизнесу помогали, налоги собрали, самозанятых зарегистрировали. Однако еще не все вопросы решены - их налоговая служба готова обсуждать на рабочих группах и изучать более детально. Были озвучены и грустные новости: почти за год цены на продукты питания в Петербурге выросли на 8%, заметили в ФНС. О чем еще говорил Гнедых с депутатами - в материале ЗАКС.Ру.

Гнедых выступил на заседании Законодательного собрания 14 апреля, рассказав о работе налоговой службы в 2020 году и первых месяцах 2021 года. По его словам, 2020 год отметился "беспрецедентным" снижением деловой активности, большим уменьшением реальных доходов населения, ростом безработицы, торможением потребления, снижением инвестиций и дефицитом бюджета. Количество юридических лиц за 2020 год сократилось на 14% до 239 тысяч, а индивидуальных предпринимателей - на 2% до 177 тысяч, рассказал Гнедых.

Правда собрать налоги УФНС все же смогла на должном уровне. Глава службы сообщил, что в 2020 году налоговые поступления в бюджет Петербурга выросли на 1,5% до 580 млрд рублей. Большая часть из этих денег пришла от налога на доход физических лиц - 52%, то есть более 300 млрд рублей, сообщил чиновник. Это на 9% выше показателя за 2019 год, сказал Гнедых. Он добавил, что за первый квартал 2021 года удалось получить 151 млрд рублей налогов - это на 8% больше аналогичного показателя за 2020 год.

Прошлый коронавирусный год заставил УФНС работать не только по сбору платежей, но и по регулированию некоторых мер помощи предпринимателям, отметил глава службы в Петербурге. Больше всего бизнесмены просили предоставить им отсрочки и рассрочки по налогам и сборам, сказал Гнедых. По его словам, общая сумма таких рассрочек и отсрочек составила около 4 млрд рублей. Кроме этого, отметил Гнедых, для ряда предпринимателей перенесли сроки уплаты налогов, реструктуризировали платежи по ним и освободили от уплаты от некоторых из налогов. Это коснулось 1200 предпринимателей малого и среднего звена из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей, уточнил Гнедых.

По его мнению, "весомую поддержку" самозанятым оказало государство: им вернули налог за 2019 год и выдали по 12 тысяч рублей на уплату пошлин в 2020 году. Руководитель УФНС рассказал, что сейчас в Петербурге зарегистрировано 98 тысяч самозанятых. Самые популярные сферы занятости: водитель, информационные услуги, реклама и аренда квартир, сообщил Гнедых. Депутат от "Единой России" Денис Четырбок на это заметил, что изначально возможность зарегистрироваться самозанятым вводили для репетиторов и нянечек.

- Я думаю, что мы все с вами помним тот замечательный ролик, который в свое время крутился на центральных телеканалах, и основной слоган, который звучал в этом ролике: "Заплати налоги и спи спокойно". Так вот исходя из той статистики, которую вы сегодня озвучили, это 98 тысяч самозанятых, которые зарегистрировались, у меня складывается ощущение, что еще не достаточное количество петербуржцев спят спокойно, - сказал Четырбок.

Гнедых заверил его, что среди самозанятых есть и нянечки, и репетиторы, и представители других сфер. Он отметил, что пока это новая для города система налогообложения - запущена только в 2020 году. Во время пандемии люди могли настороженно к ней относиться, но в целом идея перспективная, считает Гнедых.

В ходе своего отчета он похвалил и хорошую работу информационного центра ФНС. Предприниматели онлайн подавали заявки на беспроцентные льготные кредиты и получали одобрение в течение дня, пояснил глава УФНС по Петербургу. Он сообщил, что из федерального бюджета выделили почти 5 млрд рублей для малых и средних предприятий пострадавших от COVID-19 отраслей на сохранение сотрудников.

Похвалил Гнедых и петербургские меры поддержки предпринимателей в эпидемию коронавируса. В их числе снижение ставки по упрощенной системе налогообложения и снижения налога на имущество на 50% для гостиниц, санаториев и аналогичных сфер, считает руководитель регионального УФНС. Помог, конечно, и запрет на проведение проверок бизнеса, на банкротство и принудительное взыскание просроченных налогов, отметил Гнедых.

Некоторые вопросы ему поступили еще до выступления в парламенте. Например, депутаты отметили, что им приходит много обращений от предпринимателей на отмену единого налога на вмененный доход. Гнедых заявил, что ЕНВД ввели, когда федеральная налоговая служба не могла контролировать выручку. Сейчас система налогового администрирования изменилась и ЕНВД начал "диссонировать" со всей остальной системой, сказал глава УФНС. Он уточнил, что сейчас в Петербурге только 430 предпринимателей пока не определились, какой режим налогооблажения будут использовать. Принять решение им помогает УФНС вместе с уполномоченным по правам предпринимателей, заявил Гнедых.

Парламентарий от "Единой России" Алексей Макаров отметил, что многие предприниматели не смогли получить поддержку по формальному признаку - несоответствие кода ЕНВД реальной деятельности. Такой код определяет, в какой именно сфере работает бизнес. На проблему еще год назад обратила внимание депутат ЗакСа от КПРФ Ирина Иванова. Она заявила, что предприниматели привыкли брать сразу несколько кодов на разные виды деятельности. Если предоставлять помощь только по первому коду в списке, то ее получит только малое число предпринимателей, заявляла тогда Иванова.

Гнедых на заседании 14 апреля сказал, что не может сходу назвать число бизнесменов, которые не получили помощь из-за кодов видов деятельности. Решение сложившейся проблемы - "вопрос непростой" и его следует детально разобрать, считает глава УФНС. Он добавил, что вопрос обсуждался и напрямую с предпринимателями.

- Именно в пандемийный год, когда стало возникать много вопросов, мы с уполномоченным по защите прав предпринимателей Абросимовым Александром Васильевичем стали вести на его площадке в Федеральном доме приемы всех предпринимателей со всеми вопросами, которые у них возникали. И я уверенно заявляю, что ни один предприниматель, ни один руководитель юридического лица с нашего приема не вышел неудовлетворенным, - заявил Гнедых.

По его словам, вопрос решался сразу на встрече или после дополнительной проработки.

Также депутаты обратили внимание Гнедых на проблемы потребителей. В частности, они поинтересовались итогами мониторинга цен на продукты питания. Гнедых сообщил, что в целом с апреля 2020 года по 15 марта 2021 года цены выросли на 8%. Но, отметил глава УФНС, некоторые продукты подешевели: например, цена рыбы снизилась на 8%.

В одном из вопросов, которые глава УФНС получил до заседания, парламентарии напомнили, что близкие родственники могут дарить друг другу имущество и не уплачивать налог, но среди перечня родных нет опекунов. Депутаты поинтересовались у Гнедых, не стоит ли и эту категорию освободить от пошлины? Он заявил, что налоговая служба не занимается созданием законов.

- Вопрос непростой. Федеральная налоговая служба является исполнительным органом государственной власти и правом законодательной инициативы не наделена. Мы исполняем принятые нормативные акты и не вправе давать оценку проектам, - сказал Гнедых.

Однако, по его мнению, вопрос можно проработать со специалистами и определить, не будет ли возможности злоупотреблений положением. После этого Гнедых рассказал, как и какие законы было бы неплохо изменить. В частности, ФНС предлагает обратить внимание на закон Петербурга, по которому собственники долей в коммунальных квартирах имеют право на льготы по налогу на имущество в размере кадастровой стоимости 10 кв.м их комнаты. При этом, собственники долей не должны быть членами одной семьи - но порядок определения этого факта не определен, сказал Гнедых. Так, по его словам, льготой смогли воспользоваться только 197 человек из более чем 90 тысяч коммунальных квартир. Глава УФНС предложил, либо исключить эту норму из петербургского закона и руководствоваться федеральными нормами, либо определить орган власти, который будет готовить список претендующих на льготы коммунальных квартир.

Депутат ЗакСа от Партии роста Оксана Дмитриева поинтересовалась у Гнедых, как налоговая служба определила количество коммуналок. Ведь жилищный комитет назвал другую цифру - 165 тысяч квартир, уточнила парламентарий. На этот вопрос он не ответил, перейдя к более подробному объяснению своего предложения по законодательству.

- Мы говорим о том, как сформулирован закон, который мы должны применять, - сказал Гнедых. - Нормы права надо подводить под единое трактование, чтобы ни у кого не возникло желание трактовать так, как ему выгодно. Трактовать нужно так, как правильно, как депутаты приняли закон.

Глава УФНС добавил, что налоговая служба готова вместе с парламентариями прорабатывать необходимые изменения: "разложить все по полочкам", чтобы ни у кого не было претензий.

София Саттарова

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