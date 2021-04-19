"Фонтанка": Николай Бондаренко подал документы на праймериз "Единой России" по округу Анохина

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко подал документы для участие в праймериз "Единой России", пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники.

По данным издания, Бондаренко намерен избираться по 12-му округу. По этому же округу может выдвинуться лидер "Справедливой России" в Петербурге Марина Шишкина. В 2016 году от 12-го округа на выборах в ЗакС победил Андрей Анохин. 19 апреля он объявил о выходе из "Единой России" и назвал лидера петербургских единороссов Вячеслава Макарова "своим категорическим оппонентом".

Бондаренко стал вице-губернатором Петербурга в 2015 году, еще при Георгии Полтавченко. Он курирует работу комитетов по благоустройству, жилищного, ГАТИ, Гостехнадзора, ГЖИ и районных администраций.

"Единая Россия" принимает заявления на праймериз до 29 апреля. До 23 мая предусмотрен агитационный период, в конце месяца пройдет голосование, итоги которого подведут до 1 июня. Среди последних документы подали депутаты ЗакСа Юрий Авдеев и Анастасия Мельникова.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.