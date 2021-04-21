В центре Петербурга приостановили движение троллейбусов и трамваев

Комитет по транспорту в своем Telegram-канале вечером 21 апреля сообщил о временной приостановке движения троллейбусов и трамваев в центре Петербурга.

По Невскому проспекту ограничено движение троллейбусов №№ 1, 5, 7, 10, 11, 22, по улице Гороховой - №17, на Садовой улице пассажиры могут в ближайшее время не ждать трамвая №3.

Ранее на выход были закрыты станции метро "Невский проспект" (выход на канал Грибоедова) и "Адмиралтейская".

В эти минуты в центре Петербурга проходит несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Несколько тысяч человек, начавшие встречу в Александровском саду, теперь двигаются по центральным улицам Адмиралтейского района, скандируя лозунги "Свободу Навальному", "Один за всех" и другое.. Полиция проводит задержания. Протестующие требуют освободить оппозиционера, отбывающего в колонии срок по делу "Ив Роше". Сторонники Навального неоднократно заявляли об ухудшающемся самочувствии политика и требовали допустить к нему врачей.