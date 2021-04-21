Участники протестов в Петербурге дошли до ТЮЗа

Участники акции протеста в поддержку Алексея Навального вышли к Пионерской площади, сообщают корреспонденты ЗАКС.Ру.

В сторону ТЮЗа протестующие направились после того, как попытались выйти на перекрытый техникой и силовиками Невский проспект. Они шли, скандируя лозунги, по набережной Фонтанки и близлежащим улицам: Ломоносовской, Рубинштейна переулку Джамбула, Щербакова, Загородному проспекту и другим. Группы протестующих идут разрозненно, их общее количество сложно оценить, но в каждой из них – от нескольких сотен до тысячи человек.

Акция длится уже более 2,5 часов, люди пока не расходятся.

Напомним, в эти минуты в Петербурге проходит несогласованная акция сторонников Алексея Навального. Точкой сбора была объявлена Дворцовая площадь, ее перекрыли, и в итоге протестующие двинулись по центру Петербурга, от Сенатской площади до Сенной и далее. МВД оценило число участников в 4,5 тысячи человек.

На Сенной площади полиция жестко задержала несколько десятков протестующих: корреспонденты ЗАКС.Ру насчитали не менее трех автозаков, в каждом из которых оказалось примерно по 30 человек. Сообщалось о задержаниях на Красном мосту, где заполнены оказались два автозака. На Сенной площади полиция применяла к участникам акции силу и электрошокеры.

фото: ЗАКС.Ру

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру