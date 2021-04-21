Штаб Навального объявил о завершении акции протеста в Петербурге

Штаб Навального в Петербурге объявил о завершении акции протеста в своем Telegram-канале.

"Сегодня вы показали, что город принадлежит вам. Вы — свет этого города, и вы — сила. Сейчас находиться на улице становится всё опаснее. И поэтому мы завершаем акцию", - написали представители штаба ровно в 22:00.

Отдельно штаб призвал участников быть осторожными и заявил, что опасается за безопасность протестующих.

Таким образом, с момента заявленного начала до объявленного штабом окончания прошло три часа. За это время несколько тысяч протестующих успели пройтись от Дворцовой площади и Александровского сада к Сенатской площади, Исаакиевской площади, Сенной площади, Невскому проспекту, Пионерской улице и ряду улиц и переулков по пути.

Тем не менее протестующие еще остаются в районе Пионерской площади, как и силовики, продолжаются задержания. На Загородном проспекте правоохранители взяли в кольцо более двух десятков человек, из них семь человек – журналистов. Вскоре силовики взяли во второе кольцо еще два десятка человек, среди них оказался корреспондент ЗАКС.Ру. По его словам, силовикам дали команду "убрать прессу".

Еще одну группу людей силовики загнали во двор и там задержали. Одного из задержанных правоохранитель сначала ударил электрошокером, а потом задержал, хотя тот не оказывал сопротивления. Полицейским дали команду задерживать всех. В общей сложности число задержанных в районе "Звенигородской" и ТЮЗа, по оценке ЗАКС.Ру на 22:15 - не менее 20 человек.

Напомним, акция сторонников Алексея Навального в Петербурге была несогласованной. Точкой сбора была объявлена Дворцовая площадь, ее перекрыли, и в итоге протестующие двинулись по центру Петербурга, от Сенатской площади до Сенной и далее. МВД оценило число участников в 4,5 тысячи человек.

На Сенной площади полиция жестко задержала несколько десятков протестующих: корреспонденты ЗАКС.Ру насчитали не менее трех автозаков, в каждом из которых оказалось примерно по 30 человек. Сообщалось о задержаниях на Красном мосту, где заполнены оказались два автозака. На Сенной площади полиция применяла к участникам акции силу и электрошокеры.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру