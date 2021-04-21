Полицейские пытались задержать корреспондента ЗАКС.Ру Константина Ленькова

Полицейские попытались задержать корреспондента ЗАКС.Ру Константина Ленькова во время работы на акции протеста в Петербурге.

Перед этим Леньков оказался в оцеплении, как и еще порядка двух десятков человек. Его выпустили из кольца, но потом, по его словам, он чем-то не понравился одному из сотрудников полиции, и тот решил отвести его в автозак, несмотря на наличие у Ленькова требуемых опознавательных знаков и документов для работы.

Едва Ленькова завели в автобус, как один из полицейских возмущенно сказал: "***** [зачем] вы прессу привели? Иди ** *** [прочь] отсюда". После этого журналиста отпустили.

Тем временем правоохранители готовятся уехать с места событий. По словам корреспондентов ЗАКС.Ру, они садятся в автобусы. Протестующие расходятся.

Ранее штаб Навального в Петербурге объявил акцию протеста завершенной. В те минуты еще продолжались задержания протестующих в районе станции метро "Звенигородская". В автозаки к уже имевшимся не менее 20 задержанным попали еще 12 человек.

Напомним, акция сторонников Алексея Навального в Петербурге была несогласованной. Точкой сбора была объявлена Дворцовая площадь, ее перекрыли, и в итоге протестующие двинулись по центру Петербурга, от Сенатской площади до Сенной и далее. МВД оценило число участников в 4,5 тысячи человек.

На Сенной площади полиция жестко задержала несколько десятков протестующих: корреспонденты ЗАКС.Ру насчитали не менее трех автозаков, в каждом из которых оказалось примерно по 30 человек. Сообщалось о задержаниях на Красном мосту, где заполнены оказались два автозака. На Сенной площади полиция применяла к участникам акции силу и электрошокеры.