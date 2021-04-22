Резник предложил коллегам обсудить избиения протестующих

Беспартийный депутат Максим Резник на заседании Законодательного собрания Петербурга 22 апреля возмутился тем, что парламент не говорит о состоявшихся накануне массовых задержаниях протестующих, к которым полиция применяла дубинки и электрошокеры.

Парламентарий вышел выступать во время обсуждения инициативы о дорогах местного значения. Он заявил, что есть вопросы не только к дорогам, но и к дуракам.

- Какой дурак устроил на дорогах Петербурга избиение мирных граждан? Почему в Москве 30 задержанных, а в Санкт-Петербурге 800? Какой дурак это устроил? - спросил депутат.

Позже Резник поинтересовался у единоросса Кущака, будет ли его комиссия по вопросам правопорядка и законности обсуждать большое количество задержаний в Петербурге. Кущак ответил, что "коллеги Резника" вели себя агрессивнее, чем москвичи.

Напомним, несанкционированные акции с требованием оказать медицинскую помощь находящемуся в колонии Алексею Навальному прошли во многих российских городах. В Петербурге в шествиях по центру города участвовало до 10 тысяч человек. По предварительным данным "ОВД-Инфо", 806 из них задержали. Всего по стране – 1786 задержанных.

ЗАКС.Ру побывал на мероприятии, подробности – смотрите или читайте в наших репортажах.

Сергей Еремеев

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