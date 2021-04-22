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Выборы - 2021

Муниципал

14:22

Вице-спикер ЗакСа Дроздов подал документы на праймериз "Единой России"

фото ЗакС политика Вице-спикер ЗакСа Дроздов подал документы на праймериз "Единой России"

Заместитель председателя Законодательного собрания Петербурга Анатолий Дроздов выдвинул свою кандидатуру на праймериз "Единой России" по выборам в региональный парламент.

Дроздов вновь планирует избираться в одномандатном округе №6 (Калининский район), который сейчас представляет в ЗакСе. Конкуренцию на праймериз единороссов ему составят его собственный помощник, депутат МО "Гражданка" Андрей Будников, врач клинической лабораторной диагностики Надежда Самохина и президент АНО "Центр политических исследований "Восток-Запад" Андрей Большаков.  

Кроме того на 6-й округ претендует беспартийный депутат Законодательного собрания Михаил Амосов, сейчас представляющий в парламенте фракцию "Яблоко". На выборы он пойдет, вероятнее всего, от "Справедливой России". 

Полковник запаса Анатолий Дроздов с 2000 по 2013 год был муниципальным депутатом МО "Академическое". В декабре 2011 года Дроздов приобрел известность благодаря видео с избирательного участка, на котором очень похожий на него человек проталкивает расческой бюллетени в урну для голосования. С 2013 года является депутатом Законодательного собрания. В 2015 году Дроздов возглавил региональную общественную приемную председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева. 

Со списом заявивших о своем желании выдвигаться на выборы в Петербурге можно ознакомиться на карте избирательных округов ЗАКС.Ру.


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