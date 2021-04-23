Главу петербургского штаба Навального отпустили из отдела полиции в Металлострое

Координатора штаба Навального в Петербурге Ирину Фатьянову отпустили из отдела полиции №39 в поселке Металлострой, сообщили представители штаба.

Фатьянову увезли в отдел полиции из спецприемника, откуда ее должны были выпустить после 10 суток ареста. Такая же ситуация была в феврале 2021 года: тогда Фатьянову тоже увезли в 39-й отдел, когда они должна была выйти из спецприемника после ареста за организацию митинга 23 января.

Октябрьский районный суд 14 апреля арестовал Фатьянову на 10 суток за нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Из-за ареста она не смогла принять участие в акции протеста, который прошел в Петербурге 21 апреля. Защита попыталась обжаловать постановление, но Городской суд Петербурга отказал в рассмотрении из-за формы подачи апелляции.

В спецприемнике еще отбывает свой административный арест в 7 суток бывший координатор штаба Денис Михайлов. На него составляли протокол по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП за участие в митинге в поддержку политика Алексея Навального 31 января. 21 апреля городской суд Петербурга отказал Михайлову в удовлетворении жалобы на арест.

Константин Леньков