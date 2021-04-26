Светова арестовали на девять суток за организацию несогласованной акции

Савеловский суд Москвы арестовал члена Либертарианской партии Михаила Светова на девять суток, сообщил Светов в Twitter.

Протокол был составлен по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без подачи уведомления) из-за акции 23 января. Светов настаивает, что срок давности по возбуждению административного дела уже вышел. Тем не менее суд решил арестовать политика на девять дней, при этом ему не зачли в счет времени двое суток, уже проведенных в ИВС.

Ранее Светова оштрафовали на 30 тысяч рублей по второму такому протоколу. Накануне у него дома прошёл обыск, после чего его увезли на опрос в следственные органы. Оперативные мероприятия в квартире в либертарианца проводились в рамках дела о развратных действиях, возбуждённого в 2019 году.