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11:51

Центризбирком согласился доверить думские выборы в Петербурге ТИКам

фото ЗакС политика Центризбирком согласился доверить думские выборы в Петербурге ТИКам

Центральная избирательная комиссия на заседании 28 апреля одобрила предложение Горизбиркома по передаче полномочий по проведению выборов депутатов Государственной думы по одномандатным округам в Петербурге территориальным избиркомам. 

Член ЦИК Николай Булаев сообщил, что комиссия решила согласиться со всеми предложениями по организации думских выборов от всех субъектов РФ. В том числе, одобрил Центризбирком и предложение Санкт-Петербургской избирательной комиссии о передаче полномочий по проведению голосования ТИКам. 

"По некоторым субъектам у нас была дискуссия, в том числе были и широкие публичные дискуссии. Предлагается завершить дискуссии решением Центральной избирательной комиссии в таком формате", - сказал Булаев, не уточняя о каких субъектах идет речь. 

Решение по всем предложениям регионов России было принято Центризбиркомом единогласно. "Даем право коллегам работать так, как они аргументировали и, естественно нести за это ответственность", - резюмировала глава ЦИК Элла Памфилова. 

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Напомним, Горизбирком Петербурга в начале апреля предложил доверить организацию голосования в одномандатном округе 211 (Невский район и часть Центрального района) ТИКу № 53, в округе 212 – ТИКу № 8, в округе 213 (Выборгский район и часть Калининского района) – ТИКу № 35, в округе 214 – ТИКу № 4, в округе 215 – ТИКу № 28, в округе 216 – ТИКу № 16, в округе 217 – ТИКу № 29, в округе 218 – ТИКу № 19. 

У Центральной избирательной комиссии ранее вызывали сомнения спободы формирования ТИК Петербурга. Николай Булаев признавался, что ему кажется, что Горизбирком "умышленно дразнит общественное мнение", назначая вызвавших ранее нарекания людей в территориальные комиссии. О составах ТИК и их председателях - читайте в материале ЗАКС.Ру.

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