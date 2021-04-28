В связи с акцией 21 апреля в Москве задержали журналиста "Белсата"

Фотограф канала "Белсат" Георгий Малец сообщил "МБХ Медиа" о своем задержании из-за акции протеста, прошедшей 21 апреля. К нему в квартиру пришли трое силовиков и увезли в отдел полиции. Журналист уверяет, что имел при себе необходимые для беспрепятственного освещения массового мероприятия пресс-карту и редакционное задание.

Московская несанкционированная акция прошла по необычному сценарию: в ходе уличных выступлений задержали нетипичное для таких мероприятий в столице число человек - порядка трех десятков граждан. Зато со следующего дня начались массовые визиты к активистам, журналистам, политикам и общественным деятелям, в число которых попали Дмитрий Быков, Тамара Эйдельман, Леонид Гозман, Дмитрий Гудков. Глава президентского СПЧ отправил запрос в столичный главк МВД, желая узнать о причине визитов полицейских к журналистам, освещавших акцию "навальнистов", уже после ее окончания.