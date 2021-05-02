Писательское и журналистское сообщества выступили в поддержку преследуемого адвоката Павлова

В поддержку преследуемого петербургского адвоката Ивана Павлова выступили писатели, поэты, журналисты, историки и переводчики, опубликовав открытое письмо, в котором призвали соратников присоединиться к манифесту.

"Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье - это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова, а возможно, и из дела ФБК (внесенного в реестр НКО-иноагентов): меньше информации - проще давление на обвиняемых. Проще давление на обвиняемых - легче приговаривать невиновных", - констатируют подписанты.

Не так давно коллегу поддержали и в сообществе адвокатов России.

Авторы обращения, направленного в ФСБ, Следственный комитет и главе Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву, подчёркивают, что Павлова, по их мнению, задержали ввиду его профессиональной деятельности. Адвокат, напомним, занимался и занимается громкими уголовными делами: делом менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, физика Виктора Кудрявцева, журналиста Ивана Сафронова и ранее Григория Пасько, а также защищает Фонд борьбы с коррупцией, который внесён в реестр НКО-иностранных агентов в РФ.

После обыска силовики объяснили, что Павлова подозревают в разглашении данных засекреченного дела журналиста Ивана Сафронова о госизмене. Отметим, что вместе с тем в настоящее время Павлов защищает структуры сторонников Алексея Навального.