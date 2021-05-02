18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

18:00

Писательское и журналистское сообщества выступили в поддержку преследуемого адвоката Павлова

фото ЗакС политика Писательское и журналистское сообщества выступили в поддержку преследуемого адвоката Павлова

В поддержку преследуемого петербургского адвоката Ивана Павлова выступили писатели, поэты, журналисты, историки и переводчики, опубликовав открытое письмо, в котором призвали соратников присоединиться к манифесту.

"Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье - это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова, а возможно, и из дела ФБК (внесенного в реестр НКО-иноагентов): меньше информации - проще давление на обвиняемых. Проще давление на обвиняемых - легче приговаривать невиновных", - констатируют подписанты.

Не так давно коллегу поддержали и в сообществе адвокатов России.

Авторы обращения, направленного в ФСБ, Следственный комитет и главе Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву, подчёркивают, что Павлова, по их мнению, задержали ввиду его профессиональной деятельности. Адвокат, напомним, занимался и занимается громкими уголовными делами: делом менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, физика Виктора Кудрявцева, журналиста Ивана Сафронова и ранее Григория Пасько, а также защищает Фонд борьбы с коррупцией, который внесён в реестр НКО-иностранных агентов в РФ.

После обыска силовики объяснили, что Павлова подозревают в разглашении данных засекреченного дела журналиста Ивана Сафронова о госизмене. Отметим, что вместе с тем в настоящее время Павлов защищает структуры сторонников Алексея Навального.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

30 апреля, 13:11 Следствие заподозрило Ивана Павлова в разглашении сведений по делу Сафронова

30 апреля, 11:23 Журналиста Ивана Сафронова оставили в СИЗО до июля

31 марта, 16:31 Главред "Медиазоны" и журналистка "Коммерсанта" обжаловали свои штрафы за пикеты в ЕСПЧ

12 марта, 13:27 Ивану Сафронову запретили звонить из СИЗО 12-летней племяннице

19 февраля, 20:54 Политолога Демури Воронина арестовали по подозрению в госизмене

15 февраля, 9:33 "Обсуждали международные отношения за кружкой пива": Сафронов – о своём "вербовщике" из Чехии

3 февраля, 18:54 На Илью Азара составили два протокола за посты в Facebook полугодовалой давности

21 января, 17:39 Генпрокурор уверен в обоснованности обвинения, предъявленного Ивану Сафронову

22 декабря 2020, 11:28 "Ведомости": В обвинении по делу Сафронова нет упоминаний о его работе в "Роскосмосе"

18 декабря 2020, 15:51 Песков объяснил слова Путина о "долгой работе" Сафронова у Рогозина докладом следствия


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:14 Связанные цепью петербургские комсомольцы провели акцию против политрепрессий

18:00 Писательское и журналистское сообщества выступили в поддержку преследуемого адвоката Павлова

16:59 Петербургские власти намерены развивать "вакцинный туризм"

15:59 В Петербурге прошёл ежегодный фестиваль ледоколов

14:59 Даже привитым от COVID-19 россиянам придётся сдавать тест при возвращении из заграницы

13:59 Смольный рассчитывает, что Петербург в 2021 году посетят 5 млн туристов

13:50 Полиция разогнала выставку картин в поддержку политзаключенных: задержан Павел Крисевич

13:16 "Герой" расследования Навального комбинат "Дружба народов" показал рекордную выручку в 2020 году в 7,4 млрд рублей

12:10 COVID-19 диагностирован у ещё 8697 россиян, плюс 718 случаев - в Петербурге

11:15 Глава ФСИН по Иркутской области заподозрен в получении 60 млн рублей взятки

10:37 Полиция сорвала премьеру спектакля в "Театре.doc" о протестах в Белоруссии

1 мая, 19:05 Петербургское отделение ЛДПР провело на Первомай автопробег

1 мая, 17:18 Первомайская акция "Коммунистов России" обошлась без задержаний

1 мая, 16:30 Адвокатская палата Петербурга выступила против преследования Ивана Павлова

1 мая, 16:03 Троих марксистов в Петербурге задержали на три часа после одиночных пикетов

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru