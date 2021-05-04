Семьи погибших и пострадавших при крушении судна "Онега" получили компенсации на 40 млн рублей

Власти выплатили семьям пропавших членов экипажа рыболовецкого траулера "Онега" и двум пострадавшим более 40 млн рублей компенсаций, сообщили в аппарате вице-премьера Виктории Абраменко.

"В течение 2020 и 2021 годов были осуществлены страховые выплаты членам семей 17 пропавших членов экипажа рыболовецкого траулера и двум пострадавшим, которых удалось спасти в ходе поисково-спасательной операции. Субъектами Российской Федерации, Фондом социального страхования, страховой компанией и работодателем проведены выплаты семьям на общую сумму более 40 млн рублей", - заявили представители Абраменко.

Пенсионный фонд организовал работу по обеспечению пенсией членов семей погибших членов экипажа. Также власти организовали взаимодействие с кредитными организациями, которые обеспечили списание и реструктуризацию кредитных обязательств погибших моряков и их семей.