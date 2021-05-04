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4 мая, 22:32

Депутат ЗакСа Трохманенко отрицает, что давал комментарий о "настоящем командире" Макарове

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Трохманенко отрицает, что давал комментарий о "настоящем командире" Макарове

Представитель фракции Партии роста в Законодательном собрании Петербурга Сергей Трохманенко опроверг хвалебный комментарий в адрес спикера городского парламента Вячеслава Макарова, распространенный ранее от его имени пресс-службами "Единой России" и Заксобрания. 

"Официальных комментариев подобного содержания средствам массовой информации я не давал, моя позиция заключается в следующем: выдвижение тех или иных кандидатов на праймериз – внутреннее дело партии, а окончательный состав будущего Законодательного Собрания Санкт-Петербурга определится исключительно в результате волеизъявления граждан на предстоящих выборах. Только петербуржцы могут решать, кому они доверят представлять свои интересы в парламенте", - цитирует Трохманенко пресс-служба Партии роста. 

Аналогичную мысль высказала и лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева

Ранее пресс-службы "Единой России" и Законодательного собрания направили в СМИ комментарии 24 депутатов городского парламента о выдвижении Вячеслава Макарова на выборы в Законодательное собрание. Во всех этих отзывах народные избранники высказывали свою поддержку решения Макарова и комплиментарно о нем отзывались. В частности, в комментарии от имени Сергея Трохманенко говорилось, что "под руководством такого настоящего командира" он "готов работать и в новом созыве". 

Представитель фракции КПРФ Александр Рассудов в беседе с ЗАКС.Ру тоже заявил, что слова, использованные пресс-службой ЕдРа и ЗакСа в рассылке, не являются его комментарием для СМИ. 

Глава Законодательного собрания Вячеслав Макаров 4 мая подал документы для участия в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в ЗакС. После подачи документов его аплодисментами встретили в партийном офисе однопартийцы, как можно заметить по видеозаписи пресс-службы ЕР. Неделей ранее спикер городского парламента подал документы для выдвижения в Госдуму. О желании видеть Макарова в федеральном парламенте заявляли секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак и губернатор Петербурга Александр Беглов


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