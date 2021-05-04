Дмитриева: Окончательный состав Заксобрания - это воля избирателей

Лидер фракции "Партия роста" в Законодательном собрании Петербурга Оксана Дмитриева, комментируя высказывания своих коллег по парламенту, которые поддержали выдвижение Вячеслава Макарова в ЗакС, заявила, что это дело "Единой России" - кого выдвигать. Вместе с тем депутат напомнила, что состав парламентского корпуса должен определиться на выборах.

- Окончательный состав Законодательного собрания вообще-то определяется на выборах, это воля избирателей. Наша позиция заключается в том, чтобы это волеизъявление было адекватно отражено в составе Законодательного собрания на основе честных выборов демократических. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы представительство оппозиции, в первую очередь Партии роста, было больше, - сообщила Дмитриева ЗАКС.Ру.

Напомним, ранее Макаров подал документы на праймериз "Единой России" в ЗакС. Неделей раньше он заявился на предварительное голосование партии по определению кандидатов в Госдуму, как того желал губернатор Александр Беглов.

После подачи второго комплекта документов пресс-служба ЗакСа разослала в СМИ комментарии 24 депутатов городского парламента, которые якобы заявили о своей поддержке решения спикера остаться в Мариинском дворце. Некоторые опрошенные, судя по представленным цитатам, сказали, что Макаров должен остаться руководителем Законодательного собрания.

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