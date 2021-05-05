Депутат ЗакСа Мартемьянова зарегистрировалась на праймериз "Единой России"

Депутат Законодательного собрания Петербурга Юлия Мартемьянова примет участие в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов для участия в выборах депутатов городского парламента. Решение о ее регистрации опубликовано оргкомитетом предварительного голосования 5 мая.

Мартемьянова планирует выдвигаться в составе региональной группы №6. До своего избрания в ЗакС в 2016 году она в течение 18 лет работала в системе дошкольного образования.

На данный момент на праймериз уже зарегистрирован 31 представитель фракции "Единой России" в Законодательном собрании. Не подали пока документы Мария Щербакова и Дмитрий Тугов. Андрей Анохин получил отказ в регистрации кандидатом на праймериз и вышел из партии. Еще один представитель "Единой России" в ЗакСе, Роман Коваль, уже девять месяцев находится в СИЗО, его обвиняют в получении взятки.

Вчера, 4 мая, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров подал документы на праймериз по выборам в городской парламент. Он планирует выдвигаться по 3-му округу. Неделей ранее Макаров подал документы и в качестве претендента на выдвижение по спискам "Единой России" в Госдуму.

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