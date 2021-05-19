Полиция задержала экс-главу Фонда капремонта Петербурга Шабурова

Петербургские правоохранители задержали бывшего директора Фонда капитального ремонта Дениса Шабурова, информирует 78.ru. Чиновника заподоздрили в получении крупной взятки.

Денис Шабуров являлся главой фонда с 2015 года, после его сменил Пётр Погребняк.

При этом постфактум масштабного аудита, проведённого Контрольно-счётной палатой, и он вынужден расстаться со своей должностью, ввиду обнаруженных миллиардных нарушений в деятельности организации.

Смольный объявил конкурс на поиск нового руководителя фонда.