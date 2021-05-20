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15:31

Депутат Носов: Любая партия может использовать портал "Госуслуг" для праймериз

фото ЗакС политика Депутат Носов: Любая партия может использовать портал "Госуслуг" для праймериз

Депутат Заксобрания Петербурга, руководитель исполкома петербургской "Единой России" Владимир Носов заявил, что все партии имеют право использовать портал "Госуслуг" для проведения праймериз.

"Наши политические оппоненты, скорее всего, забыли, что любая партия может использовать портал "Госуслуг" для проведения предварительного голосования", – приводит слова Носова пресс-служба "Единой России".

Так он прокомментировал обращение представителей городского отделения "Справедливой России – за правду" в Роскомнадзор. Напомним, Марина Шишкина, Надежда Тихонова и Алексей Ковалев просили РКН разъяснить, на каком основании праймериз "Единой России" будет проводиться на "Госуслугах", и при выявлении нарушений запретить такой способ. 

Носов упрекнул политических оппонентов в том, что они, по его версии, "пускают в ход инструменты по манипуляции общественным мнением, вводят людей в заблуждение, передергивают факты, занимаются социальной энтропией". По его словам, "Единая Россия" - единственная партия, которая проводит предварительное голосование, и "использование современных электронных платформ даёт преимущество избирателям принимать участие в политической жизни страны не выходя из дома".

Напомним, праймериз "Единой России" будут проходить целую неделю с 24 по 30 мая. 1 июня будут подведены итоги.

 


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