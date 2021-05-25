Ковалев решил уйти из "Справедливой России - За правду" и пойти на выборы от Партии роста

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Алексей Ковалев во вторник, 25 мая, написал заявление о выходе из партии. Об этом ЗАКС.Ру сообщили в Партии роста, которая намерена выдвинуть депутата в новый созыв регионального парламента.

Свой уход Ковалев объяснил двумя причинами. Во-первых, его не устраивает объединение спреведливороссов с партиями "За правду" Евгения (Захара) Прилепина и "Патриоты России" Геннадия Семигина.

"До выборов сопротивляться давлению радикалов еще получается, но когда они с сентября будут в Государственной Думе, придется брать на себя ответственность за все их инициативы. Я всегда вел себя независимо и не собираюсь жить по указке людей, которых категорически не уважаю. Горожане в полном недоумении, и мне все время задают один и тот же вопрос – "С кем ты связался?". Я хочу сохранить доверие своих избирателей, прежде всего – василеостровцев", - заявил Ковалев.

Во-вторых, парламентарий признался, что ему "претит мышиная возня" вокруг мест в списке "Справедливой России - За правду" в ЗакС. По словам парламентария, набрав 8-9% голосов, справедливороссы смогут получить только два депутатских мандата.

"Собственно, "разыгрывается" одно место – второе (первое уже за Шишкиной). Официально объявлено, что на это место поставят "пустышку" - человека, который уйдет в Госдуму. Дескать, тогда на вакантную позицию могут претендовать 25 кандидатов, выдвинутых по территориальным группам – кто больше принесет партии голосов. Однако заранее известны 2-3 территории в городе, где партия набирает заведомо больше, это наглядно показывает социология (партийные предпочтения практически не меняются за многие годы). Другие выше головы не прыгнут. На эти места подобраны "свои", "нужные" люди, имена которых не оглашаются", - сказал Ковалев.

Лидер регионального отделения "Справедливой России - За правду" Марина Шишкина подтвердила ЗАКС.Ру, что в партии было принято решение занять общую часть списка партии фигурами федерального масштаба, которые бы после своего избрания не стали оставаться в Заксобрании. По ее словам, это необходимо для подогревания конкурентной борьбы среди участников территориальных списков.

"Эта идея обсуждается с 2016 года. Нам кажется, что она правильная - в партии не должно быть "неприкасаемых". Всех это устроило кроме почему-то Алексея Анатольевича. Нам всегда казалось, что столь уважаемый и сильный кандидат может пройти по округу. Но это никак его не устроило. Что я тут могу сказать? Терять его жалко, но по-другому быть не может. Все равны, "неприкасаемых" нет. Все возможности для Алексея Анатольевича созданы. Я, конечно, огорчена, но это его выбор", - сказала Шишкина.

Она уверена, что основная причина для ухода Ковалева связана с выборами. Шишкина напомнила, что петербургское отделение "Справедливой России" всегда критически относилось к объединению с "прилепинцами" и "семигинцами" и осталось на прежних позициях.

Ковалев рассказал, что будет участвовать в выборах от Партии Роста по 4-му одномандатному округу (Василеостровский район).

"Возможность выдвинуться по Васильевскому острову (округ №4) на выборах в ЗакС предоставляет Партия Роста, в нашем городе это команда Оксаны Дмитриевой. Мы знаем друг друга более 20 лет. Однажды уже вели на выборах партийный список. Именно тогда нам удалось победить", - сказал депутат.

Лидер фракции Партии роста в ЗакСа Оксана Дмитриева охарактеризовала нового члена команды как истинного профессионала законотворчества и одного из создателей градозащитного движения в Петербурге. В разговоре с ЗАКС.Ру она подтвердила, что Ковалев будет представлять партию по 4-му округу и не исключила, что вновь прибывший депутат может занять место в общегородской части списка Партии роста.

"По месту в списке решение еще не принято, но как минимум это будет соответствующая территориальная группа", - сказала депутат.

Ковалев был депутатом Ленсовета в 1990-1993 годах и всех созывов Заксобрания Петербурга. Выдвигался от блоков "Любимый город", "Блок Юрия Болдырева" и СПС+"Яблоко". С 2006 года представлял в городском парламенте "Справедливую Россию".

Напомним, это уже второй действующий депутат ЗакСа покидающих справедливороссов перед выборами. Ранее из партии ушел Александр Егоров, вступивший позднее в "Единую Россию".

Сергей Еремеев

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