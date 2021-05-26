ЗакС отказался спрашивать Беглова о судьбе Охтинского мыса

Законодательное собрание Петербурга на заседании в среду, 26 мая, не стало утверждать запрос лидера фракции "Яблоко" Бориса Вишневского к губернатору Александру Беглову, в котором депутат поинтересовался, поддерживает ли глава города идею создания рабочей группы по вопросу создания археологического парка-музея на Охтинском мысе.

По мнению "яблочника", в эту группу должны войти он сам, а также исследователь памятников Охтинского мыса Петр Сорокин, депутат ЗакСа Алексей Ковалев и другие известные археологи.

Вишневский поинтересовался у главы города, когда вице-губернатор Борис Пиотровский встретится с археологами, историками и градозащитниками, выступающими за создание археологического парка-музея на месте крепости Ниеншанц. Ранее, по словам депутата, Пиотровский сообщил ему, что эта встреча будет целесообразной только после того как свою позицию по вопросу Охтинского мыса озвучит Министерство культуры.

Депутат "Единой России" Андрей Васильев возмутился тем, что Вишневский, перечисляя защитников Охтинского мыса, упомянул депутата "Справедливой России" Надежду Тихонову. По наблюдениям Васильева, она этим вопросом не занималась.

- Или это предвыборные танцы начались? - возмутился единоросс.

"За" утверждение запроса были только девять человек. Голосовать поимённо по этому вопросу отказались единороссы.

Накануне в Куйбышевском районном суде состоялось очередное заседание по иску группы градозащитников и депутатов ЗакСа к КГИОП об определении статуса археологических памятников на Охтинском мысе. Подробнее о нем читайте в материале ЗАКС.Ру.

Напомним, на прошлом заседании городской парламент также утверждал депутатский запрос Вишневского. Представитель "Яблока" предлагал Беглову обсудить будущее назначение здания Конюшенного ведомства вместе с городским сообществом и только потом обсуждать инвестиционные предложения по этому объекту.

Сергей Еремеев

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