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18:27

В Петербурге на праймериз "Единой России" проголосовали свыше 84 тысяч человек

фото ЗакС политика В Петербурге на праймериз "Единой России" проголосовали свыше 84 тысяч человек

В предварительном голосовании "Единой России" в Петербурге приняли участие более 84 зарегистрированных пользователей: горожане при этом продолжают регистрироваться на специальном "электоральном" сайте, рассказал член локального оргкомитета по проведению праймериз Михаил Доброхотов.

"На предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатами в депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проголосовали 84 190 избирателей. Это данные по состоянию на 18:00 26 мая", - уточнил Доброхотов.

Он добавил также, что с каждым днём растёт число новых зарегистрированных пользователей, желающих отдать свои голоса: сейчас их, по его словам, не менее 240 тысяч.

Напомним, ранее петербургские работники сферы образования, медики и другие бюджетники массово жаловались на настоятельные рекомендации начальства принимать участие в электронном предварительном голосовании "Единой России" по определению кандидатов в Госдуму и ЗакС. Профсоюз "Учитель" спросил у лидера партии Дмитрия Медведева, что он думает на сей счёт.

ЗАКС.Ру рассказывал об одном из детских садов в Выборгском районе города, где сотрудников призывали не только голосовать самим, но и регистрировать избирателями родителей своих подопечных. 

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