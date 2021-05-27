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16:53

В предварительном голосовании "Единой России" в Петербурге поучаствовали более 100 тысяч горожан

фото ЗакС политика В предварительном голосовании "Единой России" в Петербурге поучаствовали более 100 тысяч горожан

Количество петербуржцев, отдавших свои голоса на праймериз "Единой России", перевалило за сто тысяч, оповестила член локального оргкомитета по проведению предварительного голосования Дарья Шульженко.

Таким образом, в голосовании поучаствовали 43% от общего числа зарегистрированных на сайте ЕР пользователей.

"По состоянию на 27 мая на 15:00 на предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатами в депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проголосовали 107 330 избирателей", - уточнила Шульженко.

По её словам, в нынешнем году борьба за места в списке ЕР идёт крайне напряжённая.

"Только в петербургский парламент конкурс составляет более 9 человек на место", - подытожила Шульженко.

Следует напомнить, что не так давно в Петербурге работники сферы образования, медики и другие бюджетники массово жаловались на настоятельные рекомендации начальства принимать участие в электронном предварительном голосовании "Единой России" по определению кандидатов в Госдуму и ЗакС. Профсоюз "Учитель" спросил у лидера партии Дмитрия Медведева, что он думает на сей счёт.

ЗАКС.Ру рассказывал об одном из детских садов в Выборгском районе города, где сотрудников призывали не только голосовать самим, но и регистрировать избирателями родителей своих подопечных. 

Праймериз завершатся 30 мая, итоги подведут 1 июня.

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