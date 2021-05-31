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31 мая, 18:27

Петербургский суд запретил доступ к сайту с экскурсиями по крышам

фото ЗакС политика Петербургский суд запретил доступ к сайту с экскурсиями по крышам

В Петербурге суд постановил ограничить доступ к сайту с рекламой прогулок по городским крышам: с соответствующим иском в инстанцию обратилась прокуратура, указавшая на небезопасность подобных "променадов" для молодёжи.

"Суд установил, что в ходе проверки проведен осмотр сайта, на котором содержатся видеоматериалы, положительно характеризующие и формирующие позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к субкультуре "руфинг"", - отчитались в объединённой судебной пресс-службе Северной столицы.

Прогулки по крышам, считают в прокуратуре, - экстремальное хобби, которое опасно для жизни. А поскольку доступ к сайту имеют в том числе несовершеннолетние, то его содержимое несёт опасность для их жизни.

Напомним, в 2018 году депутаты ЗакСа ввели штрафы за проведение экскурсий по крышам. Юридическое лицо за организацию такого отдыха должны штрафовать на 200 тысяч рублей, должностное – на 50 тысяч рублей, физическое – 5 тысяч рублей. Тогда парламентарий от "Яблока" Борис Вишневский предложил не запрещать экскурсии по крышам, а законодательно прописать правила безопасности и сами крыши сделать более привлекательными для туризма.

В начале 2020 года депутат Денис Четырбок выступил с инициативой легализовать экскурсии по крышам. По его словам, необходимо ввести понятие "культурно-познавательный туризм" в городской закон о туризме. Готовить крыши для такого отдыха следует не за счет бюджета города, отметил депутат. Против этого высказался Вишневский, который заявил, что опасается начала вымогательства денег чиновниками за допуск к эксплуатации подготовленных к экскурсиям крыш. Однако документ все же приняли в первом чтении. Впрочем, дальнейшего хода законопроект так и не увидел.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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