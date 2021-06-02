ЗакС принял поправки Дмитриевой к ее законопроекту о расселении коммуналок

Заксобрание Петербурга на заседании 2 июня утвердило в первом чтении изменения в принятый ранее закон о расселении коммуналок. Напомним, законопроект подготовила лидер фракции "Партия роста" Оксана Дмитриева в соавторстве с однопартийцем Сергеем Трохманенко, беспартийным Михаилом Амосовым, членом фракции "Справедливая Россия" Алексеем Ковалевым, а также единороссами Денисом Четырбоком и Марией Щербаковой

Уже принятый документ предусматривал частичное расселение домов-памятников. Планировалось, что их должны покинуть жители коммуналок и только по собственной инициативе. Освобожденные квартиры будут ремонтировать, а затем реализовывать инвесторы. Предусмотрен и ремонт общедомового имущества с воссозданием исторической отделки, а также благоустройство придомовых территорий.

Новым законопроектом, который был подготовлен Дмитриевой в соавторстве с группой других депутатов, устраняются замечания Министерства юстиции России. В частности, понятие "реставрация и капитальный ремонт" в отношение объектов культурного наследия заменяется на "сохранение объекта культурного наследия", а вместо понятия "исторический дом" будет указано "историческое здание".

Сергей Еремеев

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