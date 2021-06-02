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14:12

Навальный поддержал преследуемых Пивоварова и Гудкова новым текстом из колонии

фото ЗакС политика Навальный поддержал преследуемых Пивоварова и Гудкова новым текстом из колонии

Отбывающий наказание по делу "Ив Роше" в колонии во Владимирской ообласти оппозиционер Алексей Навальный передал через адвокатов новый текст, посвященный последним событиям в российской общественной жизни. Политик поддержал противников действующей власти Андрея Пивоварова и Дмитрия Гудкова, которых на этой неделе задерживали, обыскивали и допрашивали по новым уголовным делам, формально не связанным с политикой. По мнению Навального, убедительного и правдоподобного объяснения гонений на коллег-оппозиционеров власть еще не придумала, поэтому государственные телеканалы обходят эту тему стороной, в чем он лично имеет возможность убедиться в заключении.

"Это честные люди, которых именно за это и преследуют. А всем еще раз напомню: эта отвратительная лживая власть еще и очень труслива. Она так и будет сжирать людей по одному-по два, чтобы запугивать всех. А вот этих "всех" она страшно боится. Но пока сильные "все" сами испугались и молчат, соблюдая предложенные правила, власть не остановится никогда", - пишет Навальный.

По его убеждению, и дело Пивоварова о деятельности о нежелательной организации, и дело Гудкова о неуплате арендной платы суть одно - "фабрикация и фальшивка".


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