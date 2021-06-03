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17:59

"Трудно комментировать": Экс-однопартийцы Гудкова из СР отказались поддерживать своего бывшего коллегу

фото ЗакС политика "Трудно комментировать": Экс-однопартийцы Гудкова из СР отказались поддерживать своего бывшего коллегу

Бывшие однопартийцы экс-депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова, выдвигавшегося в федеральный парламент от "Справедливой России", отказались заступаться за своего бывшего коллегу и как-либо комментировать возбуждённое в его отношении уголовное дело. С эсерами поговорили журналисты "Открытых медиа".

Первый замруководителя фракции СР Михаил Емельянов в разговоре с изданием сообщил, что ни он, ни партия не могут "вмешиваться в деятельность органов дознания и работу суда". Кроме того, он не в курсе фабулы предъявленного политику обвинения.

Аналогично не знают ничего о деле Гудкова и другие замруководителя фракции Елена Драпеко и Олега Нилов, а также депутат Федот Тумусов и непосредственный лидер СР Сергей Миронов, не ответивший ни на один звонок редакции ОМ.

Единственным симпатизирующим политику эсером стал Валерий Гартунг, уверенный в политизированности процесса.

"Я ему сочувствую, как любому другому человеку, которого преследуют. Я убежден, что его преследуют по политическим мотивам. Сейчас трудно комментировать само дело, какая там фабула, какие детали. Я считаю Гудкова перспективным политиком, наши различия во взглядах не мешают относится друг к другу по-человечески", - представил свою точку зрения Гартунг.

Добавим, что в партии "Яблоко", от которой Дмитрий Гудков собирался баллотироваться на предстоящих выборах в Госдуму, заявила о том, что готовит "альтернативные" кандидатуры в случае его снятия с гонки.

Напомним, у Гудкова дома ранее был проведён обыск в рамках возбужденного в его отношении уголовного дела по ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По версии следствия, он якобы причастен к неуплате долгов по аренде жилого помещения в 2015 – 2017 годах, которые касаются фирмы его родственников. Политик настаивает, что с ним эта фирма не связана. 

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