18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

11:37

Покинувшая "Единую Россию" Баханович выдвинется в ЗакС от Васильевского острова

фото ЗакС политика Покинувшая "Единую Россию" Баханович выдвинется в ЗакС от Васильевского острова

Экс-единоросс Ирина Баханович, критиковавшая партию власти изнутри и покинувшая ее после поражения на праймериз, сообщила ЗАКС.Ру о готовности участвовать в выборах в Заксобрание по одномандатному округу № 4 (Василеостровский район).

- Пока я планирую идти самовыдвиженцем. Сама искать партию не буду, но если кто-то выйдет на меня с интересным предложением от незапятнанной партии, то можно будет это обсудить, - рассказала потенциальная кандидатка. 

Она согласилась, что необходимость сбора подписей избирателей для выдвижения - серьезная проблема.

- Я работала электоральным юристом, я знаю как это зарубается. Собрать - это еще полбеды, а как потом будет… Прекрасно все, понимаю, но что делать? - сказала Баханович.

В "Единой России" она состояла с 2015 года и нередко высказывалась критически в отношении известных партийных деятелей. В частности, написала несколько жалоб на агитацию своих противников по праймериз в Василеостровском районе, а в своем видеоролике для сайта предварительного голосования рассказала о проблемах Васильевского острова и бездействии чиновников и депутатов. Заявление о выходе из ЕР Баханович написала 31 мая.

-  Последней каплей стали праймериз, - поделилась экс-единоросс. - Я столкнулась с одной личной историей. Одна из моих знакомых, работающая в бюджетной сфере, рассказала, как их принуждали [участвовать в предварительном голосовании]. Все выходные я жила с этой мыслью, а потом мне стало так противно, особенно, когда увидела результаты. Согласитесь, это смешно. Не бывает разрыва в 19 раз между первым и вторым местом. 

Напомним, "Единая Россия" готовится выставить в ЗакС по 4-му округу действующего депутата Константина Чебыкина. Партия роста - другого парламентария Алексея Ковалева, не так давно покинувшего "Справедливую Россию - За правду". О намерении участвовать в выборах на этой территории от справороссов заявила глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

18:25 Миронов доволен работой Прилепина над предвыборной программой

12:09 Путин подписал закон о запрете на участие в выборах для причастных к экстремистам

10:54 Минцифры зафиксировало попытки взлома аккаунтов на "Госуслугах" во время праймериз "Единой России"

3 июня, 17:59 "Трудно комментировать": Экс-однопартийцы Гудкова из СР отказались поддерживать своего бывшего коллегу

3 июня, 17:08 Гендиректор "Колвэй груп" Павлов пойдет на выборы в ЗакС Петербурга от "Новых людей"

3 июня, 15:56 Песков назвал оскорбительными заявления Зюганова о манипуляциях на выборах

2 июня, 18:59 В "Яблоке" готовят запасных кандидатов на случай снятия с выборной гонки Гудкова и Пивоварова

2 июня, 18:56 Рашкин просит Генпрокуратуру проверить принуждение бюджетников к участию в праймериз "Единой России"

2 июня, 18:32 Летняя печаль ЗакСа

2 июня, 16:00 ДДО выставит трех кандидатов в ЗакС Петербурга и одного - в парламент Ленобласти


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:49 Милонов против того, чтобы депутаты "тусовались" на ПМЭФ как "подвид эскортниц"

18:25 Миронов доволен работой Прилепина над предвыборной программой

17:58 Прокуратура отменила постановление о возбуждении дела из-за граффити с Навальным

17:43 Путин и канцлер Австрии Курц высказались на ПМЭФ об аресте Протасевича

17:26 Глава британского МИД требует наказания для организаторов "неправдоподобного" интервью Протасевича

16:46 Путину не кажется, что "жесткая рука" государства душит россиян

16:40 Производство "Спутника V" вырастет до 20 млн доз в месяц

16:14 Гудков о выборах в ГД: Боюсь, что выбор будет между Милоновым и Прилепиным

15:54 Путин о ПМЭФ во время пандемии: Обстановка в Петербурге позволяет проводить мероприятие

15:47 Смольный одобрил реализацию крупного строительного проекта возле станции Горская

15:36 Календари, флажки и спартакиада: что закупала администрация губернатора Петербурга в мае

15:26 "Это чушь, это миф" - Путин о претензиях к России в неучастии в решении эко-проблем

15:21 Матвиенко считает, что Евро-2020 подорвет доверие к фейкам о России

14:57 Президент России распорядился продлить на год льготную ипотеку

14:47 Путин заявил о завершении прокладки труб первой нити "Северного потока – 2"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru