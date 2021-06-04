Покинувшая "Единую Россию" Баханович выдвинется в ЗакС от Васильевского острова

Экс-единоросс Ирина Баханович, критиковавшая партию власти изнутри и покинувшая ее после поражения на праймериз, сообщила ЗАКС.Ру о готовности участвовать в выборах в Заксобрание по одномандатному округу № 4 (Василеостровский район).

- Пока я планирую идти самовыдвиженцем. Сама искать партию не буду, но если кто-то выйдет на меня с интересным предложением от незапятнанной партии, то можно будет это обсудить, - рассказала потенциальная кандидатка.

Она согласилась, что необходимость сбора подписей избирателей для выдвижения - серьезная проблема.

- Я работала электоральным юристом, я знаю как это зарубается. Собрать - это еще полбеды, а как потом будет… Прекрасно все, понимаю, но что делать? - сказала Баханович.

В "Единой России" она состояла с 2015 года и нередко высказывалась критически в отношении известных партийных деятелей. В частности, написала несколько жалоб на агитацию своих противников по праймериз в Василеостровском районе, а в своем видеоролике для сайта предварительного голосования рассказала о проблемах Васильевского острова и бездействии чиновников и депутатов. Заявление о выходе из ЕР Баханович написала 31 мая.

- Последней каплей стали праймериз, - поделилась экс-единоросс. - Я столкнулась с одной личной историей. Одна из моих знакомых, работающая в бюджетной сфере, рассказала, как их принуждали [участвовать в предварительном голосовании]. Все выходные я жила с этой мыслью, а потом мне стало так противно, особенно, когда увидела результаты. Согласитесь, это смешно. Не бывает разрыва в 19 раз между первым и вторым местом.

Напомним, "Единая Россия" готовится выставить в ЗакС по 4-му округу действующего депутата Константина Чебыкина. Партия роста - другого парламентария Алексея Ковалева, не так давно покинувшего "Справедливую Россию - За правду". О намерении участвовать в выборах на этой территории от справороссов заявила глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина.

Сергей Еремеев

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