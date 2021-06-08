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13:50

"Журналист должен освещать события": Фракция Партии роста в ЗакСе поддержала Арсения Веснина

фото ЗакС политика "Журналист должен освещать события": Фракция Партии роста в ЗакСе поддержала Арсения Веснина

Лидер фракции Партия роста в Заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева сообщила, что она и ее соратник Сергей Трохманенко готовы выступить в качестве поручителей для заместителя главного редактора "Эха Москвы в Петербурге" Арсения Веснина.

"Журналист должен освещать события. Нравится это кому-то или не нравится. Любые попытки преследовать журналистов – это нарушение закона. Присутствует он на санкционированных или несакционированных митингах, рядом с [зоной] ЧС или катастрофой. Это его работа", - заявила Дмитриева.

Ранее с заявлениями в поддержку Веснина выступили партия "Яблоко" и главный редактор петербургского "Эха" Валерий Нечай.

Накануне Веснин рассказал, что получил от СК повестку, в которой идет речь о проверке "по факту распространения ложных сведений" в отношении полицейских. По его информации, как только он вернется из отпуска в Петербург, на него могут завести уголовное дело по ст. 128.1 УК РФ (клевета в отношении неопределенного круга лиц).

В феврале, после акции протеста 31 января, Веснина вызывали на беседу в полицию из-за его рассказа о сотрудниках одного из отделов, которые, со слов очевидцев, якобы могли съесть предназначенную для задержанных еду из ресторана быстрого питания. В МВД это заявление назвали фейком. В конце мая стало известно о проведении проверки и о том, что материалы по ней передали в СК.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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