СК заподозрил петербурженку с электросамокатом в наезде на ребенка

Управление Следственного комитета по Петербургу сообщило о задержании девушки по подозрению в том, что она сбила ребенка на электросамокате.

Дело расследуется по ч.1 ст. 118 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). По версии следствия, 21-летняя петербурженка 3 июня на перекрестке улиц Ильюшина и Планерой сбила 11-летнего велосипедиста и скрылась с места происшествия. У ребенка травмирована рука.

Девушку задержали, в ходе обыска у нее изъяли электросамокат.

Напомним, в последние дни петербургский СК плотно занялся делами, связанными с электросамокатами: с начала июня в Петербурге зафиксировали ряд случаев наездов водителей такого транспорта на пешеходов. Один из таких инцидентов, когда группа молодых людей на арендованных самокатах избила мужчину на Невском проспекте, привел к уголовному делу.

Отдельно СК возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках этого расследования сотрудники органов приходили с обысками к сервисам аренды электросамокатов.

Ранее о планах ужесточить правила использования электросамокатов говорили в Смольном. Комитет по транспорту предложил сократить максимальную скорость езды до 15 км/ч и ограничить "хаотичную парковку", запретив оставлять самокаты вблизи станций метро и остановок общественного транспорта.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.РУ