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16:50

Глава ЦИК Памфилова: У нас нет понимания и взаимодействия с руководством Петербурга

фото ЗакС политика Глава ЦИК Памфилова: У нас нет понимания и взаимодействия с руководством Петербурга

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время круглого стола с экспертами и политологами снова критиковала власти и избирательную систему Петербурга. Она заявила, что у ЦИКа нет "понимания и взаимодействия" с руководством города. По словам Памфиловой, у губернатора Петербурга Александра Беглова другой взгляд на избирательную систему города и именно он принимает решения.

-  Глава Горизбиркома Наталья Чечина ничего не решает и от нее ничего не зависит. Глава города встал на защиту избирательной системы города. Значит, он взял ответственность за выборы. Это не значит, что ЦИК самоустраняется, - цитирует председателя ЦИК ИА "Закон". 

Напомним, ранее Памфилова неоднократно критиковала Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Предыдущему председателю Горизбиркома Виктору Миненко ЦИК выразил недоверие, а затем выдвинул на эту должность Наталью Чечину, которая тогда руководила администрацией Курортного района. При ней ГИК сформировал новые составы 30 территориальных избиркомов. Этой работой Центризбирком тоже остался недоволен

Ранее 16 июня Законодательное собрание Петербурга назначило выборы следующего состава депутатов парламента на 19 сентября. На карте ЗАКС.Ру можно посмотреть информацию о кандидатах, которые уже заявили о намерении участвовать в выборах. 

Фото: ЦИК России


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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