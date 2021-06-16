Заксобрание Петербурга назначило выборы в новый созыв

Законодательное собрание Петербурга на заседании 16 июня приняло проект постановления о назначении выборов в свой седьмой созыв. Они официально состоятся 19 сентября, в единый день голосования.

Второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий депутатов, должно быть днем голосования в соответствии с законом "О выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга".

Во время обсуждения проекта постановления депутаты Борис Вишневский ("Яблоко") и Максим Резник (беспартийный) призвали горожан идти на избирательные участки, несмотря на проявления "диктатуры" в стране.

- Я принимал участие во всех выборах, но такой обстановки, как сейчас, не было никогда. Идёт очевидное наступление диктатуры, - отметил Вишневский.

Справоросс Надежда Тихонова призвала парламент не терять из виду вопрос возможности вести агитацию и собирать подписи в условиях коронавирусных ограничений. Она также продиктовала с трибуны партийный телефон и предложила горожанам записываться в наблюдатели.

О недопустимости фальсификаций заявили ещё несколько парламентариев. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров также присоединился к высказываниям о том, что выборы должны быть честными.

Напомним, депутатов ЗакСа будут выбирать по смешанной системе: 25 человек пройдут по одномандатным округам, 25 - по спискам партий. Увидеть фамилии уже заявивших о намерении участвовать в выборах одномандатников можно карте округов, подготовленной ЗАКС.Ру.

Голосование может проводиться в течение трех дней. Соответствующее решение должен будет принять Горизбирком.

Сергей Еремеев

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