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14:57

В Петербурге прошел народный сход в защиту Охтинского мыса

фото ЗакС политика В Петербурге прошел народный сход в защиту Охтинского мыса

Днем 19 июня возле монумента "Крепость Ниеншанц" в Петербурге прошёл народный сход против застройки Охтинского мыса. Участники мероприятия выступают за создание археологического парка на месте бывших крепостей Ниеншанц и Ландскрона. 

Активисты считают, что поручение президента о создании археологического музея на территории мыса было истолковано неверно. Сейчас они планируют объявить сбор средств на проведение экспертизы по выявлению границ памятника истории и культуры, на которой настоял Куйбышевский районный суд в конце мая.

— Поскольку экспертиза назначена по иску археологов, эта экспертиза должна быть оплачена [ими], но мы считаем, что не только те, кто подал иск, должны оплачивать экспертизу, но и все заинтересованные. Мы хотим объявить сбор средств, — рассказала ЗАКС.Ру член инициативной группы Тамара Жеглова. 

Примерно через полчаса после начала встречи к монументу приехали сотрудники полиции. Они поинтересовались, чему посвящено собрание. Про возможное нарушение постановления правительства Петербурга №121 (О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции), как это обычно бывает на подобных акциях, сотрудники полиции не упомянули. 

— Я убедился, что нарушений у вас никаких. Все у вас хорошо. Если что-то случится, не дай бог — звоните, мы подъедем. Прилетим сразу же, — сказал сотрудник полиции. 

Его коллега напоследок сказал: "Полиция с народом". Что он хотел этим сказать — не уточнил. Участники мероприятия рассказали, что силовики и раньше приезжали на собрания градозащитников, но всегда вели себя вежливо и учтиво. 

Активистов также беспокоит, что на территории Охтинского мыса периодически проводятся работы с использованием тяжелой техники, о которых сообщают жители близлежащих домов. В апреле 2021 года суд запретил работы на спорной территории. 

— Мы даже подавали заявление в полицию, КГИОП, но вроде бы они говорят, что там чистят верх [верхний слой грунта]. Там можно на 50 сантиметров углубляться. Но проверить это невозможно, нам туда не попасть, — поделилась Жеглова. 

Активисты считают, что собственники территории таким образом хотят подготовить участок, чтобы начать застройку, как только появится такая возможность.

Напомним, конфликтная ситуация вокруг Охтинского мыса состоит в том, что строительства делового центра на нем добивается "Газпром нефть". Градозащитники придерживаются той точки зрения, что учреждение музея в "урезанном" виде не отвечает указанию главы государства Владимира Путина, который с интересом отнесся к созданию историко-археологического музея-заповедника. Борис Пиотровский 4 июня пообещал, что четверти территории Охтинского мыса застройка не коснется. О "мысе раздора" подробнее читайте в материале ЗАКС.Ру.

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Константин Леньков

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