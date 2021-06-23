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17:18

Горсуд не стал ужесточать наказание осужденному после акции 31 января Попову

фото ЗакС политика Горсуд не стал ужесточать наказание осужденному после акции 31 января Попову

Санкт-Петербургский городской суд 23 июня рассмотрел апелляцию на решение Октябрьского районного суда по делу Артема Попова, которого признали виновным в применении насилия к сотрудникам полиции (ч.1 ст.318 УК РФ). Инцидент произошёл на Сенной площади во время протестной акции 31 января. Районный суд осудил Попова на полтора года условно за толчок в спину полицейского и пинок в ногу водителю машины правоохранительных органов. 

На заседании Горсуда прокурор потребовал ужесточить наказание и отправить Попова в колонию-поселение. По его мнению, осуждённый не мог исправиться за два месяца в СИЗО, а заявленное деятельное раскаяние - пожертвование денег в фонд - таковым не является.

- Не было никаких видеообращений, чтения лекций в каких-то дошкольных учреждениях и школьных учреждениях, где Попов на своём примере показал, к чему привели его посещения митингов, - сказал прокурор. 

Он считает, что на самом деле действия  Попова на акции якобы были направлены на возбуждение аналогичных действий от других участников митинга. Также действия осуждённого, по его мнению, носили "далеко идущие последствия, которые были запущены" во время митингов, добавил прокурор. 

Адвокат Попова назвала эти слова "абстрактными заявлениями". Она напомнила, что Попов признал вину в присутствии прессы, добровольно пожертвовал деньги в благотворительный фонд, извинился перед каждым потерпевшим, а они не требовали строгой меры наказания. Сам Попов в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что не пытался кого-либо агитировать или провоцировать на акции. 

Во время заседания Горсуда он сказал, что полностью раскаивается. По его словам, два месяца в СИЗО дали осознать свою ошибку. Ни к чему было вообще ходить на акцию, сказал Попов. 

Он добавил, что теперь даже дорогу на красный свет не перейдёт. 

Выслушав обе стороны судья отправилась в совещательную комнату. Там она провела несколько минут и вернулась с решением об отказе в ходатайстве прокурору - решение районного суда остаётся в силе.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался о приговоре по делу Попова. Он заявил, что приговор лояльный. Попов в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что это высказывание вероятно и стало причиной апелляции со стороны прокурора.

София Саттарова

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