ЕСПЧ приступил к рассмотрению жалобы активистов на штраф в 7 млн рублей за вытоптанные газоны

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу петербургских активистов Дениса Михайлова и Богдана Литвина, оштрафованных за порчу газона на акции "Он нам не царь", прошедшей в начале мая 2018 года, информирует Telegram-канал "Апология протеста".

Жалоба касается решения российской судебной инстанции, вынесенного в 2018 году, о необходимости привлечения Михайлова и Литвина к гражданско-правовой ответственности по иску прокуратуры за порчу зеленых насаждений на демонстрации, которую оценили в 7,3 млн рублей.

Тогда надзорные ведомства установили, что с Михайлов и Литвин, будучи организаторами несанкционированного мероприятия, не смогли сообщить о правонарушениях полицейским или остановить толпу, когда та топтала кусты и траву в Александровском саду и саду у Зимнего дворца.

Жалобу активисты подали в августе 2020 года. По их мнению, российский суд нарушил их право на справедливое судебное разбирательство и право на свободу мирных собраний.

К слову, обращение Литвина было зарегистрировано в ЕСПЧ в ноябре 2020 года, Михайлова - в феврале 2021-го.