Смольный отменил конкурсы на обслуживание маршрутов в рамках транспортной реформы

В петербургском комитете по транспорту известили, что решили отменить конкурсы на обслуживание городских маршрутов в рамках грядущей реформы отрасли ввиду обращений компаний, которые не успевают в установленный срок переоснастить свои автопарки.

"Небольшие транспортные предприятия не имеют возможности приобрести, оснастить и ввести в строй крупную партию автобусной техники для начала работы по нескольким маршрутам. При этом для перевозчиков будет установлен срок предоставления автобусов - 30 дней до начала выполнения работ по контракту", - говорится в комментарии комтранса.

Первый этап реформы должен начаться в апреле 2022 года: будут сохранены маршруты трассы следования, на линии выведут порядка 800 автобусов; второй начнётся в июне (проложат новые либо скорректируют старые маршруты, поставив на линии около 700 автобусов).

Третий этап намечен на июль 2022 года: к сети подключат новые маршруты, работа по которым ещё ведётся.

"На маршруты 3-го этапа выйдут почти 1300 автобусов", - пообещали в Смольном.

Напомним, что широко обсуждавшаяся в 2019 году транспортная реформа была отложена из-за пандемии коронавируса и вызванной ею дополнительной нагрузки на расходную часть бюджета. Реформа предполагает отказ от маршруток и увеличение числа маршрутов городских автобусов. Кроме того, в конце прошлого года петербургские чиновники утвердили новый стандарт качества транспортного обслуживания, по которому, в частности, остановки наземных маршрутов не могут располагаться дальше, чем в 500 метрах от жилых многоэтажек.