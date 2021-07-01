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Новости 15:04

Марина Шишкина не будет выдвигаться в ЗакС по одномандатному округу

фото ЗакС политика Марина Шишкина не будет выдвигаться в ЗакС по одномандатному округу

Глава петербургского отделения "Справедливой России - За правду" Марина Шишкина отказалась от идеи выдвижения на выборы в Законодательное собрание по одномандатному округу №12, заявил 1 июля партийный лидер Сергей Миронов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Таким образом Шишкина выдвигается в городской парламент только по списку. 

Конференция по выдвижению кандидатов "Справедливой России" на выборы в ЗакС и Госдуму проходит 1 июля в Петербурге. Там было объявлено, что вместо Шишкиной по 12-му округу от партии выдвинется предприниматель Александр Новиков. По словам Сергея Миронова, он сам лично настоял на том, чтобы глава регионального отделения не тратила силы на работу "во дворах" в одном конкретном округе, а координировала всю предвыборную кампанию партии в Петербурге. 

- Ничто мне не помешает ходить по городским улицам, - отреагировала на эти слова Марина Шишкина.

Она будет возглавлять городскую часть списка кандидатов в Законодательное собрание Петербурга. Вторым номером в списке значится депутат Государственной думы Олег Нилов, третьим - его коллега по федеральному парламенту Елена Драпеко. Они оба выдвигаются в Госдуму и в 2021 году. По словам Сергея Миронова, если они сохранят свои места в федеральном парламенте, то уступят мандаты депутатов ЗакСа кандидатам из территориальных групп. 

Сергей Еремеев

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Миронов Сергей Михайлович 
Шишкина Марина Анатольевна 

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