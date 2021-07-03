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Новости 15:43

Явлинский впервые не будет выдвигаться в депутаты Госдумы

фото ЗакС политика Явлинский впервые не будет выдвигаться в депутаты Госдумы

На проходящем 3 июля предвыборном съезде партии "Яблоко" ее основатель и идеолог Григорий Явлинский заявил, что отказывается от борьбы за мандат депутата Госдумы. При этом он намерен самым активным образом участвовать в организации всей кампании.

Ранее Явлинский объявил, что федеральный список в Госдуму будет состоять только из одного председателя партии Николая Рыбакова. Средний возраст всех кандидатов на этот раз не превышает сорока лет. Отдельно себе в заслугу партия поставила то, что число кандидатов-женщин удвоилось по сравнению с выборами 2016 года.

Отметим, что на всех предыдущих выборах в новейшей истории России Явлинский выдвигался в Государственную думу. В 2011 году, когда партия вновь не смогла в нее попасть, ему удалось стать депутатом петербургского ЗакСа на один созыв и возглавить фракцию.

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Упоминаемые персоны
Явлинский Григорий Алексеевич 

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