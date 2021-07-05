"Яблоко" обсудит ситуацию в округе Резника, если его зарегистрируют самовыдвиженцем

Заместитель председателя "Яблока", депутат парламента Петербурга Борис Вишневский заявил ЗАКС.Ру, что в партии обсудят вопрос о ситуации в округе № 21, в случае если там зарегистрируют самовыдвиженцем его коллегу по парламенту Максима Резника. "Яблочник" добавил, что считает такую возможность крайне маловероятной.

Он также отметил, что в партии поддерживают Резника "как человека, которого преследуют несправедливо".

Напомним, Резник вел переговоры с "Яблоком" о своем выдвижении в ЗакС по одномандатному округу № 21 (муниципалитеты "Гагаринское", "Звездное" и "Купчино"). Однако не успел их завершить из-за задержания и отправки под домашний арест по делу о незаконном обороте наркотических веществ (часть 1 статьи 228 УК РФ). Депутату вменяют приобретения для личного использования 18,2 грамм растительного наркотика. Сам он вину не признал и назвал свое преследование политическим.

Во время съезда партии, проходившего в Москве 3-4 июля, было принято решение не выдвигать Резника на выборы в городской парламент. При этом основной причиной недоверия депутату в "Яблоке" называют конфликт 2012 года. Тогда Резника вместе с группой сторонников исключили из партии, обвинив в том, что они поддерживали "произведенное избирательной комиссией перераспределение" мандатов депутатов ЗакСа "в пользу Ольги Галкиной и Вячеслава Нотяга".

По словам Вишневского, в июне Резник был приглашен на выездное заседание бюро "Яблока" для откровенного разговора с бывшими однопартийцами и обсуждения возможного выдвижения в ЗакС. Однако за несколько дней до этого оппозиционер был сначала задержан, а затем отправлен под домашний арест.

После отказа партии делать его своим кандидатом команда депутата объявила, что будет собирать подписи в поддержку Резника и он пойдет по округу № 21 самовыдвиженцем. Параллельно "Справедливая Россия – За правду" выдвинула в городской парламент по той же территории ближайшую соратницу Резника Ольгу Галкину.