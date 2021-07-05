           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:39

"Яблоко" обсудит ситуацию в округе Резника, если его зарегистрируют самовыдвиженцем

фото ЗакС политика "Яблоко" обсудит ситуацию в округе Резника, если его зарегистрируют самовыдвиженцем

Заместитель председателя "Яблока", депутат парламента Петербурга Борис Вишневский заявил ЗАКС.Ру, что в партии обсудят вопрос о ситуации в округе № 21, в случае если там зарегистрируют самовыдвиженцем его коллегу по парламенту Максима Резника. "Яблочник" добавил, что считает такую возможность крайне маловероятной.

Он также отметил, что в партии поддерживают Резника "как человека, которого преследуют несправедливо".

Напомним, Резник вел переговоры с "Яблоком" о своем выдвижении в ЗакС по одномандатному округу № 21 (муниципалитеты "Гагаринское", "Звездное" и "Купчино"). Однако не успел их завершить из-за задержания и отправки под домашний арест по делу о незаконном обороте наркотических веществ (часть 1 статьи 228 УК РФ). Депутату вменяют приобретения для личного использования 18,2 грамм растительного наркотика. Сам он вину не признал и назвал свое преследование политическим.

Во время съезда партии, проходившего в Москве 3-4 июля, было принято решение не выдвигать Резника на выборы в городской парламент. При этом основной причиной недоверия депутату в "Яблоке" называют конфликт 2012 года. Тогда Резника вместе с группой сторонников исключили из партии, обвинив в том, что они поддерживали "произведенное избирательной комиссией перераспределение" мандатов депутатов ЗакСа "в пользу Ольги Галкиной и Вячеслава Нотяга".  

По словам Вишневского, в июне Резник был приглашен на выездное заседание бюро "Яблока" для откровенного разговора с бывшими однопартийцами и обсуждения возможного выдвижения в ЗакС. Однако за несколько дней до этого оппозиционер был сначала задержан, а затем отправлен под домашний арест.

После отказа партии делать его своим кандидатом команда депутата объявила, что будет собирать подписи в поддержку Резника и он пойдет по округу № 21 самовыдвиженцем. Параллельно "Справедливая Россия – За правду" выдвинула в городской парламент по той же территории ближайшую соратницу Резника Ольгу Галкину. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости5 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru