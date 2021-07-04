Не попавший в список "Яблока" депутат Резник решил идти на выборы самовыдвиженцем

Петербургский парламентарий Максим Резник, пребывающий под домашним арестом ввиду уголовного преследования, решил принять участие в осенних выборах в Заксобрание в качестве самовыдвиженца: ранее сегодня "Яблоко" огласило список своих кандидатур, в который депутат не попал.

Для того, чтобы поучаствовать в процессе, Резнику необходимо собрать 5008 подписей жителей 21-го округа (это - МО "Звездное", "Гагаринское", "Купчино"). Приступить к выполнению задачи избирательный штаб депутата сможет после прохождения регистрации в избирательной комиссии.

"Впереди трудный месяц, но вместе мы обязательно победим. За Петербург — против "Единой России"!" - манифестируют в штабе Резника.

Напомним, что не только Максим Резник не попал в городской список "Яблока" на выборы в локальный парламент: также было отказано экс-главе штаба Навального* Ирине Фатьяновой - при том, что её кандидатуру поддержали в федеральном бюро партии.

Список политической силы в итоге возглавят депутат Борис Вишневский; уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов; член Арбитража "Яблока", экс-руководитель МО "Гражданка" Ольга Штанникова.