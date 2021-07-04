"Яблоко" отказалось выдвигать на выборы в ЗакС Резника и экс-главу штаба Навального* Фатьянову

Участники съезда партии "Яблоко" отказались выдвигать на выборы в Заксобрание Петербурга пребывающего под домашним арестом депутата Максима Резника, а также бывшую главу местного штаба Навального* Ирину Фатьянову, пишет "Фонтанка".

Решение делегаты принимали в ходе тайного голосования. В то же время федеральное бюро партии ещё на прошлой неделе рекомендовало выставить кандидатуру Фатьяновой на выборы в городской парламент.

Вместо Фатьяновой и Резника на выборы в 3-м округе в Петроградском районе пойдёт юристка Ксения Михайлова, а в 21-м округе в Московском районе - муниципальный депутат Литейного округа Софья Чистякова.

Добавим, что днём ранее "Яблоко" всё же согласилось выставить находящегося в краснодарском СИЗО Андрея Пивоварова на выборы в Государственную думу, при этом отказав в поддержке "навальнисту" Олегу Степанову.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена