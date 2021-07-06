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Новости 13:32

Экс-главу штаба Навального* в Хабаровске оставили до декабря под домашним арестом

фото ЗакС политика Экс-главу штаба Навального* в Хабаровске оставили до декабря под домашним арестом

Центральный райсуд Хабаровска пролонгировал до 10 декабря срок домашнего ареста экс-координатора местного штаба Навального* (ФБК** и штабы политика признаны экстремистскими организациями) Алексея Ворсина, оповестил "МБХ медиа" его адвокат Виталий Тыхта.

В ходе заседания были допрошены два свидетеля обвинения, добавил защитник оппозиционера.

Ворсин, напомним, является фигурантом "дадинской" статьи – ст. 212.1 УК РФ (Неоднократное нарушение правил проведения митинга). 19 марта 2021 года к нему пришли с обыском, после чего задержали и увезли на допрос в Следственный комитет. Хабаровский активист Валентин Квашников утверждает, что после этого видел на лице Ворсина многочисленные ссадины и гематомы.

Ворсин пытался выставить свою кандидатуру на выборы в Госдуму, однако партия "Яблоко", от которой он собирался идти, отказалась поддерживать его - равно, как и других преследуемых активистов, в том числе петербуржцев Максима Резника и Ирину Фатьянову.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена
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