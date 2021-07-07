ЦИК заверил список кандидатов в Госдуму от ЛДПР

Центризбирком заверил списки кандидатов на выборах в Госдуму восьмого созыва от ЛДПР, сообщается в официальном Telegram-канале ЦИК.

В федеральный список ЛДПР включены 217 человек, по одномандатным избирательным округам — 225 кандидатов. ЦИК зарегистрировал 16 уполномоченных представителей партии, в том числе — ее лидера Владимира Жириновского и троих уполномоченных по финансовым вопросам. ЛДПР разрешили открыть в Сбербанке счет для формирования избирательного фонда.

Также ЦИК нашел недостатки в документах, которые предоставили партии "Справедливая Россия — За правду" и КПРФ. Комиссия направила им извещения, чтобы партии смогли внести уточнения.

Ранее ЦИК нашел ряд недостатков и недостающих сведений в документах "Коммунистов России". От партии ждут исправлений до вечера 7 июля.

Напомним, федеральную часть списка ЛДПР возглавят Жириновский и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Также в первую пятерку войдут депутаты Госдумы Сергей Каргинов, Ярослав Нилов и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Жириновский также станет лидером списка партии на выборах в Заксобрание Петербурга. Вторым номером на выборах в городской парламент станет глава регионального отделения Юрий Ломакин, третьим - глава фракции ЛДПР в ЗакСе Павел Иткин. Подробнее о кандидатах в ЗакС — в материале ЗАКС.Ру.

Выборы в Госдуму, Заксобрание Петербурга и некоторые региональные парламенты назначены на 19 сентября. Их проведут в три дня, с 17 по 19 сентября включительно.